OL : Cinq étoiles pour Aouar, il craque !

Dans : OL, Ligue 1.

Houssem Aouar a marqué les esprits vendredi soir lors de l'écrasant triomphe de l'Olympique Lyonnais face à Angers. Avec un but en début de rencontre et deux passes décisives lumineuses, le natif de Lyon a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui depuis pas mal de temps. Témoin de cette rencontre, Nicolas Puydebois a été impressionné par la prestation d'Houssem Aouar et au moment de juger la copie du milieu de terrain de 21 ans, l'ancien gardien de but lui a tout simplement donné cinq étoiles, soit sa note maximale, et une appréciation à la hauteur.

Sur Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois ne masque pas son plaisir. « Un Aouar des grands soirs. De la présence, de l’activité et de la projection vers l’avant. Il a apporté le surnombre, cassé des lignes. Sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant lui a permis d’ouvrir le score puis d’être double passeur décisif pour Memphis. Deux passes décisives de toute beauté. Disponible aussi bien offensivement que défensivement (il a récupéré un grand nombre de ballons), Houssem a surnagé au milieu de terrain. A la hauteur de son talent, on aimerait le voir toujours comme ça », avoue l'ancien portier de l'Olympique Lyonnais.