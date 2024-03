Un crack au mercato, l'OL calmé par la concurrence

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera encore une équipe à suivre l'été prochain sur le marché des transferts. Les Gones sont intéressés par la venue d'un nouveau latéral gauche.

En fonction de son classement final en Ligue 1, l'OL ajustera son marché des transferts estival. Du chemin reste encore à faire sur la scène nationale pour tenter d'aller chercher une place en Europe. En tout cas, les Rhodaniens commencent déjà à placer leurs pions dans certains dossiers complexes. Sauf rebondissement, Nicolas Tagliafico prendra le large l'été prochain et l'OL va devoir lui trouver un remplaçant de qualité. John Textor et la cellule de recrutement lyonnaise souhaitent l'arrivée d'un joueur jeune et qui pourrait être une belle vente pour plus tard. Parmi les profils étudiés par l'Olympique Lyonnais : Archie Brown.

Des très gros clients craquent pour Archie Brown

Le latéral gauche de La Gantoise brille en Jupiler Pro League et le club belge sait qu'il sera difficile de le garder en cas de belle offre. Beaucoup de clubs sont intéressés par son profil. En France, selon Ekrem Konur, c'est le cas de l'OL et de Nice. Les deux formations françaises sont dans les clous pour mettre les plus de 5 millions d'euros demandés par La Gantoise. Problème dans ce dossier, l'AC Milan et la Juve sont aussi de la partie et ont des arguments de poids pour le convaincre de signer dans leur club. En Premier League, West Ham l'apprécie également et un retour au bercail a de quoi séduire. L'Anglais de 21 ans aura l'embarras du choix pour sa future équipe. Une saison est néanmoins à terminer à La Gantoise, décevant en Jupiler Pro League. En tout cas, forts de nouvelles ambitions, l'OL et Nice tenteront leur chance. John Textor se sait surveillé même si tout va un peu mieux pour le moment dans le Rhône. A Nice, un projet autour de jeunes joueurs est souhaité.