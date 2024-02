OL ‍: Cherki viré, Benrahma fait le ménage à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce jeudi va permettre à l'OL de récupérer deux nouveaux joueurs. Et l'idée de se séparer de Rayan Cherki pour réaliser une belle vente est toujours à l'étude.

Il y a du mouvement à l’Olympique Lyonnais, et ce jeudi devrait être l’apothéose de ce mercato musclé réalisé par John Textor. Orel Mangala arrive à Lyon ce matin pour y passer la visite médicale en vue de la signature de son contrat, et Saïd Benrahma devrait suivre ce midi. L’international algérien fait aussi l’objet d’un accord pour ces fameux prêts payants avec option d’achat qui permettent à Lyon de contourner la DNCG et de finaliser ces recrutements avec des paiements finaux prévus l’été prochain. La venue du joueur de West Ham va redistribuer les cartes, car l’OL compte lui donner les clés du jeu, que ce soit sur l’aile ou dans l’axe. La conséquence est évidente, c’est Rayan Cherki, trop souvent branché sur courant alternatif, qui risque d’en faire les frais. L’international espoirs ne parvient pas à porter son équipe malgré les énormes attentes de ces dernières années, et son départ est désormais envisageable sur le gong.

L'OL veut 30 ME pour Cherki

Selon L’Equipe, Fulham s’est renseigné à son sujet, mais un transfert reste encore compliqué à envisager. Il n’y a pas d’offre ferme de la part des Cottagers, mais l’ambition de réaliser un joli coup si l’occasion se présentait concrètement. Cela pourrait être le cas dans la journée quand l’OL aura finalisé les deux recrutements espérés avec Mangala et Benrahma. Pour le moment, Rayan Cherki ne compte pas quitter son club formateur, mais il pourrait aussi se faire expliquer que la deuxième partie de saison risque d’être bien longue avec toutes ces recrues qui arrivent et devraient lui passer devant dans la hiérarchie. A noter que Lyon se montrera aussi gourmand en cas de vente, puisque l’OL réclamerait plus de 30 millions d’euros selon le Daily Mail. A l’heure où les clubs anglais voient leurs finances être épluchées comme rarement par les instances, ce n’est pas, ou du moins plus, une somme négligeable pour les formations de Premier League.