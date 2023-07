OL ‍: Cherki se fait claquer la porte au nez

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un meneur de jeu durant ce mercato, Chelsea avait identifié Rayan Cherki comme une recrue potentielle. Mais le milieu offensif de l’OL ne rejoindra finalement pas les Blues cet été.

A l’instar de Bradley Barcola ou encore de Castello Lukeba, Rayan Cherki est très courtisé lors de ce mercato estival. Et pour cause, les cadors européens sont informés de la situation précaire de l’Olympique Lyonnais, dont la masse salariale et les indemnités de mutation sont encadrées par la DNCG et qui n’est donc pas en position de force sur ce mercato. De plus, le potentiel des trois joueurs de l’OL fait peu de doutes, ce qui attire les courtisans.

Lukeba plait à Leipzig tandis que Barcola est ciblé par le PSG ou encore Manchester City. Il semblerait que Cherki soit le moins demandé, même si le meneur de jeu lyonnais figurait il y a encore peu dans le viseur de Chelsea. En effet, Mauricio Pochettino cherche à renforcer son effectif avec le recrutement d’un numéro dix dans les prochaines semaines. Rayan Cherki faisait partie de la short-list des Blues et fut un temps, une offre avoisinant les 30 millions d’euros a même été évoquée de la part de Chelsea pour Rayan Cherki.

Chelsea fonce sur Kudus et oublie Cherki

A priori, ce dossier appartient désormais au passé puisque selon les informations de Football London, il est peu probable que Chelsea accentue son intérêt pour Rayan Cherki dans les semaines à venir. En effet, le club londonien a ciblé d’autres joueurs prometteurs à ce poste et devrait concentrer ses efforts sur les autres pistes. Celle menant à Mohammed Kudus, qui sort d’une saison XXL à 18 buts et 7 passes décisives sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, tient la route.

✨ 19 ans et déjà 💯ème match ce soir sous le maillot 🔴🔵 pour notre numéro 18, @rayan_cherki 🦁



Félicitations Gone ! #MadeInOL #OLASM pic.twitter.com/UUo8qYja4N — Olympique Lyonnais (@OL) May 19, 2023

Le Ghanéen n’a que 22 ans et au contraire de Rayan Cherki, il dispose déjà d’une solide expérience en Europe avec six matchs de Ligue des Champions la saison dernière (4 buts). Estimé à plus de 40 millions d’euros, il fait aujourd’hui office de piste n°1 de Chelsea au poste de meneur de jeu. Ce qui met donc fin aux négociations avec l’OL pour Rayan Cherki, à moins que les négociations échouent entre Chelsea et l’Ajax pour Kudus. Pour l’heure en tout cas, la pépite lyonnaise n’est plus une cible privilégiée du club entraîné par Mauricio Pochettino.