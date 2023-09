OL ‍: Cherki remplaçant, Grosso va frapper fort

Dans : OL.

Pour son premier match sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso pourrait surprendre avec un choix fort. Cette semaine, le coach italien a travaillé avec un trio offensif sans Rayan Cherki, potentiel remplaçant lors du déplacement à Brest ce samedi soir.

C’est bien connu, un changement d’entraîneur provoque souvent une redistribution des cartes. L’Olympique Lyonnais pourrait connaître le même scénario après la récente nomination de Fabio Grosso. Face aux médias, l’Italien a déjà prévenu qu’il souhaitait aligner le « meilleur onze possible et pas les onze meilleurs joueurs ».

« Les choses sont très simples, on se base uniquement sur ce que les joueurs nous montrent pendant la semaine et ensuite on fait des choix, a expliqué l’Italien. Je ne vais pas faire une révolution ou des changements juste pour changer. Je vais faire l'équipe dont je sais qu'elle donnera tout sur le terrain. Pour moi, le plus dur sera de laisser des joueurs à la maison. Pas de les mettre sur le banc. Car le banc, c'est comme le terrain, il joue, on a cinq changements. »

Cherki relégué sur le banc ?

Pour le déplacement à Brest ce dimanche soir, certains éléments sont effectivement écartés. C’est le cas de certains jeunes comme Mohamed El Arouch, ou du latéral gauche Henrique. Reste à savoir quel sera le onze choisi par Fabio Grosso qui a travaillé mercredi avec son schéma habituel en 4-3-3, notamment composé de Skelly Alvero. L’ancien Sochalien pourrait donc profiter de sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais.

Mais la principale surprise risque d’apparaître dans le secteur offensif. En effet, le technicien a également mis en place un trio composé de Diego Moreira, Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah. Autrement dit, Rayan Cherki perdrait sa place de titulaire. Une telle décision serait sans doute difficile à vivre pour l’international Espoirs français, principal animateur des Gones ces derniers mois. Et qui appréciait beaucoup sa relation avec le précédent entraîneur Laurent Blanc.