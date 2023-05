Le trophée dans la poche, Samba nargue l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Elu meilleur gardien de la saison en Ligue 1 aux Trophées UNFP, Brice Samba n’a pas oublié d’adresser un petit clin d’œil à Rémy Vercoutre. Le membre du staff lyonnais, qui militait évidemment pour son protégé Anthony Lopes, s’était plaint du résultat attendu.

Sans surprise, le trophée du meilleur gardien de Ligue 1 a été attribué à Brice Samba. Le portier du Racing Club de Lens partait favori après son excellente saison. L’ancien Marseillais n’est pas étranger à la deuxième place des Sang et Or. Lui qui a également convaincu le sélectionneur Didier Deschamps de lui offrir sa première convocation en équipe de France.

La fierté de Samba

Forcément satisfait, le Lensois s’estime récompensé pour ses efforts. « Je suis très fier, a réagi Brice Samba en zone mixte. C'est une récompense de toute une saison, du travail acharné, du sacrifice. Être récompensé par ses pairs, qui connaissent le poste, c'est une belle fierté. Je les remercie et j'en suis très content. (...) Je ne sais pas si c'est la meilleure saison de ma carrière, ça en fait partie sûrement. Sur le plan collectif et sur le plan personnel, je suis récompensé. »

« Je suis fier, ça a été beaucoup de travail, ça n'a pas été facile au quotidien parce que ça puise beaucoup d'énergie de garder cette régularité », a-t-il insisté. Son titre n’est pourtant pas mérité aux yeux de Rémy Vercoutre. Une dizaine de jours plus tôt, l’entraîneur des gardiens de l’Olympique Lyonnais, conscient du résultat attendu, avait dénoncé le système de votes. « Je sais déjà qui c’est, avait lâché le technicien sur la chaîne officielle du club rhodanien. Ce sera Samba et ce ne sera pas Antho (Lopes) et c’est dommage. »

« Je n’ai pas peur de le dire, ce sera Samba, les dés sont pipés, accusait le membre du staff lyonnais. Pour moi, c’est Anthony (le meilleur gardien, ndlr), malheureusement, ce ne sera pas lui. » Sa déclaration n’avait pas échappé à Brice Samba, qui lui a donc adressé un petit clin d’œil après sa victoire dimanche soir. « Et bonne soirée Rémy », s’est amusé le gardien du RCL, ancienne doublure de Rémy Vercoutre à Caen.