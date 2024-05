TV ‍: Reims - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Encore en course pour une belle place européenne en fin de saison, l’Olympique de Marseille jouera très gros contre Reims ce mercredi en Ligue 1.

Quelle heure pour Reims – OM ?

Alors que Nice affrontera le PSG pour le choc en retard de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille jouera un match très important du côté de Reims cette semaine, avant de boucler sa saison face au Havre dimanche prochain. Ce match entre Reims et Marseille se disputera ce mercredi 15 mai à 21 heures. L’arbitre sera Hakim Ben El Hadj.

Sur quelle chaîne suivre Reims – OM ?

Ce match en retard, qui se jouera une petite semaine après l’élimination de l’OM en demi-finales de l’Europa League contre l’Atalanta, sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Jérôme Alonzo.

Reims – OM ce mercredi à 21h sur Prime Video.

Commentaires : @juliengbrun et Jérôme Alonzo

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Dominique Arribagé pic.twitter.com/0uXud3nDZp — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) May 13, 2024

Les compos probables de Reims – OM :

Auteur d’une fin de saison compliquée avec une seule victoire lors des neuf derniers matchs de L1, Reims va finir dans le ventre du championnat de France sans disputer l’Europe jusqu’au bout mais sans se faire peur dans la course au maintien. Sans Will Still, parti avant la fin de la saison, le SDR va tenter de déjouer les pronostics contre l’OM ce mercredi soir. Pour ce match, le coach intérimaire Samba Diawara fera sans Busi, Daramy, Okumu ou Atangana.

La compo probable de Reims : Diouf - Koudou, Agbadou, Abdelhamid, Akieme - Munetsi, Koné, Teuma - Ito, Diakité, Nakamura.

Après s’être bien rattrapé de son élimination de l’Europa League en battant Lorient dimanche pour son dernier match de la saison au Vélodrome (3-1), l’OM a désormais son destin entre ses mains. En effet, avec deux victoires de suite pour boucler cet exercice 2023-2024, Marseille s'assurerait de terminer à la sixième place, qualificative pour une Coupe d’Europe. Pour l’instant relégué à trois points de Lens et l’OL, l’OM n’aura toutefois pas le droit à l’erreur à Reims ce mercredi pour espérer jouer une finale pour l’Europe lors du multiplex de la dernière journée de L1 dimanche. Pour ce match décisif, Jean-Louis Gasset aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Kondogbia, Merlin - Sarr, Aubameyang, Harit.