OL : Cherki ou Aouar, Zidane va vite oublier Isco !

Dans : OL.

Pas satisfait par son temps de jeu au Real Madrid depuis le début de la saison, Isco aimerait quitter la capitale espagnole dès le mois de janvier.

En effet, le milieu de terrain espagnol a fait savoir à Zinedine Zidane et à Florentino Pérez qu’un transfert au mercato hivernal était préférable pour tout le monde. Malgré l’immense talent d’Isco, qui a souvent été un pion important de Zinedine Zidane les saisons précédentes, le Real Madrid ne devrait pas s’opposer à ce départ… à condition d’y trouver son compte financièrement et de tenir son remplaçant. Et selon les informations obtenues par le média Four Four Two, c’est en France que le coach tricolore pourrait piocher, comme il l’avait fait il y a plus d’un an en recrutant Ferland Mendy en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Ironie du sort, c’est de nouveau l’OL que « Zizou » pourrait dévaliser puisque selon le média, deux joueurs lyonnais figurent dans les radars du Real Madrid afin de compenser un éventuel départ d’Isco. Sans surprise, le nom d’Houssem Aouar est évoqué. Il faut dire que le meneur de jeu de l’OL est associé aux plus grands clubs européens depuis de longues semaines maintenant. Proche de la Juventus Turin cet été, Aouar est également apprécié par Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. Et son départ lors du prochain mercato estival étant quasiment acquis, il est logique que son nom circule au Real Madrid en cas de départ d’Isco. Par ailleurs, Rayan Cherki est également associé au Real Madrid car du haut de ses 17 ans, la pépite du centre de formation de l’OL a séduit Zinedine Zidane sur ses rares apparitions avec les professionnels. Loin d’être un titulaire de Rudi Garcia dans la capitale des Gaules, le prodige au pied gauche de velours représenterait un investissement intéressant pour le Real Madrid sur le long terme. Mais pour sa pépite, nul doute que Jean-Michel Aulas ne se laissera pas convaincre facilement par son ami Florentino Pérez.