Cherki est perdu, il a une mauvaise nouvelle pour l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a enfin entamé sa saison de Ligue 1 en s'imposant dimanche à Rennes. Un match pour lequel Rayan Cherki a été titularisé.

Il n'y a que la victoire qui compte, et ce lundi, à l'entame de la trêve internationale, il y a du soulagement du côté de l'OL d'autant plus que Metz et Clermont ont aussi gagné ce week-end. Pour la rencontre en Bretagne, Fabio Grosso avait décidé de titulariser Rayan Cherki, et de mettre sur le banc Alexandre Lacazette, l'entraîneur italien de l'Olympique Lyonnais se cherchant encore sur le plan tactique. Mis au placard pendant une ou deux journées, Cherki a donc débuté contre Rennes, mais il n'empêche que le jeune joueur de l'OL suscite toujours des interrogations à un an et demi de la fin de son contrat avec son club formateur. Pour Didier Roustan, il est clair qu'il y a un souci.

Cherki suscite des doutes à l'OL

L'expérimenté journaliste, qui s'est exprimé dans L'Equipe du Soir, a confié qu'il se posait des questions sur la relation entre Rayan Cherki et l'Olympique Lyonnais à ce stade de la saison. « Rayan Cherki est complètement à l’ouest et j’ai l’impression qu’il va y rester constamment. On ne va pas faire un sujet sur Cherki, il ne vaut mieux pas, mais il doit y avoir des raisons », s'est interrogé Didier Roustan. Et Raymond Domenech, présent également sur le plateau du talk-show, a reconnu que lui aussi se posait des questions concernant le joueur de 20 ans formé à l'OL. En attendant, le joueur offensif de Lyon a été plutôt dans la bonne moyenne contre Rennes, même si l'équipe de Fabio Grosso a de sérieux progrès à faire pour espérer se sortir durablement de la zone rouge du classement de Ligue 1. Et Rayan Cherki peut y contribuer, avec ou sans la confiance de Didier Roustan et Raymond Domenech.