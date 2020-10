OL : Aouar n'a pas bougé au mercato, il sait pourquoi

Dans : OL.

Meneur de jeu de l’OLympique Lyonnais, Houssem Aouar est celui qui a porté son club dans les gros matchs au mois d’août dernier, emmenant son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions.

Des performances de premier choix qui ont été remarquées, mais n’ont pas provoqué son départ qui était pourtant plutôt attendu. La gourmandise de l’OL, qui en demandait 50 ME, ou son manque de régularité ont pu refroidir quelques prétendants. S’il ne peut pas grand chose par rapport au montant de son possible transfert, le numéro 8 lyonnais est certain de pouvoir corriger le deuxième aspect, à savoir sa capacité à enchainer les performances de haut niveau. Car il arrive encore qu’Aouar ne pèse pas autant sur les rencontres, et cela agace ce perfectionniste.

« Je suis conscient que je n'ai pas atteint mon potentiel maximum, j’ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis conscient de ma façon de jouer qui peut paraître nonchalante. Le style de joueur que j’incarne peut être très apprécié quand ça marche, mais c’est logique que je puisse être critiqué quand tout ne va pas dans le bon sens. Je suis encore jeune mais je suis conscient que j’ai encore du chemin à faire. J’aimerai être le plus régulier possible avec l’équipe pour pouvoir apporter le plus possible, c’est vraiment sur cet aspect que je souhaite m’améliorer », a livré à OL TV l’international tricolore de 22 ans, qui a également confié sa volonté de devenir un jour capitaine de l’OL. Pour cela, il faudra certainement rester longtemps, ou bien constater le départ d’un autre cadre avec Memphis Depay.