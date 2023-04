OL : Cherki n’a pas joué, Blanc tente de l’amadouer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Habitué à débuter les rencontres, Rayan Cherki ne figurait pas dans le onze à Strasbourg (victoire 2-1) vendredi. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’est même pas entré en jeu. Un choix inattendu de la part de l’entraîneur Laurent Blanc, qui assure que son jeune talent n’a pas été sanctionné.

Petite surprise à l’annonce des compos vendredi. Du côté de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki ne faisait pas partie des premiers choix de Laurent Blanc à Strasbourg. L’entraîneur des Gones a mis en place un 3-5-2 avec les attaquants Alexandre Lacazette et Bradley Barcola. Un choix inattendu dans la mesure où le meneur de jeu débute régulièrement les rencontres. Plus surprenant encore, Rayan Cherki s’est contenté de s’échauffer mais n’est jamais entré en jeu à la Meinau.

Rayan Cherki n'était plus resté sur le banc des remplaçants lors d'un match en compétition officielle de l'@OL depuis le 22 octobre 2022 à Montpellier. @PSSportsFR #RCSAOL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 28, 2023

Laurent Blanc a-t-il envoyé un message à son joueur jugé irrégulier lors de ses dernières sorties ? D’après le technicien, le milieu offensif n’a pas été sanctionné. « Non, le problème est qu’il enchaîne les matchs depuis pas mal de temps, comme jamais depuis le début de sa carrière, s’est expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, avant de flatter son remplaçant du soir. Je suis même étonné de la façon dont il peut encaisser ses matchs, mais il a besoin lui aussi de retrouver sa fraîcheur. »

Blanc a préféré la profondeur avec Barcola

« Barcola, lui, nous amène ce que peu de joueurs peuvent nous amener, la profondeur, il est bon dans les courses, et cela ne court pas les rues, a-t-il ensuite souligné. Rayan va se reposer et il sera bien là pour les cinq derniers matchs. » A travers ses propos en conférence de presse, on devine que Laurent Blanc a surtout privilégié le profil de Bradley Barcola dans ce système à deux offensifs. Pour une fois, le coach rhodanien a peut-être évité d’accabler son jeune talent sans doute déçu.