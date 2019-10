OL : Cherki en sauveur de Lyon cette saison, il y croit

Dans : OL, Ligue 1.

En grande difficulté en championnat, l’Olympique Lyonnais a décidé de changer d’entraineur après le derby perdu face à Saint-Etienne lors de la journée précédente.

Une décision radicale et inhabituelle pour le club rhodanien. L’arrivée de Rudi Garcia a beaucoup surpris, mais elle n’a pas provoqué de changement immédiat avec ce 0-0 décevant face à Dijon. Et pourtant, le nouvel entraineur a tenté des choses, à l’image de cette première apparition en pro de Rayan Cherki, tout juste 16 ans, pour quelques minutes. Pas de quoi faire changer la face de la rencontre, le joueur offensif n’ayant touché que six ballons, mais cela pourrait être le cas à l’avenir avec la pointe de fraicheur nécessaire pour inverser la tendance.

« Il n’a touché que six ballons dans une période où l’OL mettait beaucoup de grands centres en fin de match. Ce n’était pas vraiment son jeu, il aime toucher le ballon, dribbler et organiser. On a aussi besoin de ce genre de joueurs en confiance, dans un effectif qui ne l’est pas. Il peut faire basculer certaines rencontres, il n’est pas le seul. Il vient d’en bas et veut montrer à tout le monde ce qu’il sait faire. Bien sûr, ce n’est pas évident quand on est jeune d’arriver dans une équipe qui ne marche pas très bien. Il faut plus jouer avec lui, au sol », a demandé le journaliste d’OL TV Guillaume Gache, persuadé que l’arrivée de Cherki n’est pas un simple coup d’épée dans l’eau. La preuve, puisque le jeune lyonnais est dans le groupe pour le match à Lisbonne de mercredi.