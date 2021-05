OL : Cherki, c'est Ronaldo, Neymar et Mbappé à Lyon

Dans : OL.

Sous contrat encore deux ans avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a de grands ambitions avec son club formateur. Et il ne le cache pas.

C’est probablement le joueur qui fait le plus saliver les supporters de l’Olympique Lyonnais, et pour cause, Rayan Cherki est clairement l’avenir du club rhodanien. Ce dimanche, l’attaquant de 17 ans, natif de la capitale des Gaules, était présent lors de Téléfoot dans le cadre d’un documentaire que TF1 réalise sur lui sous le titre « La Série Cherki ». Et si certains jeunes joueurs veulent faire dans la prudence concernant l’avenir, histoire de ne pas susciter de faux espoirs, ce n’est pas le genre de Cherki. Ce dernier assume ouvertement ses ambitions et n’hésite pas à dévoiler publiquement qui sont ses exemples, même s’il sait que cela va faire causer. Car il souhaite s'inspirer des plus grands stars du football et ensuite retranscrire tout à sa sauce avec l'OL.

Et Rayan Cherki de donner des précisions sur ces footballeurs qu'il a pris en exemple. « Je m’inspire des meilleurs. Je regarde des vidéos de Ronaldinho, Cristiano, Neymar, même de Kylian. Je regarde leurs points forts et j’essaye de leur piquer ce qu’ils font de mieux. Et j’essaye de créer ma propre touche à moi, explique l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, lequel a clairement le désir de contribuer à la réussite de son club formateur. Je vais réussir à reproduire ce que je faisais étant plus jeune dans des grands stades. J’attends avec impatience le moment où j’aurai la chance de pouvoir montrer que je peux être le numéro 10 de l’OL et le rester le plus longtemps possible. » Des propos qui vont évidemment faire le bonheur de Jean-Michel Aulas et des fan de l'OL, conscients que Cherki est une vraie valeur d'avenir pour Lyon.