OL ‍: Cherki au PSG, les 15ME sont toujours là

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Qualifié pour la finale des JO de Paris avec la France, Rayan Cherki aura peu de temps pour décider de son avenir après le tournoi olympique. Et le PSG est toujours dans le coup.

Son temps de jeu est réduit depuis le début du tournoi olympique de football, mais Rayan Cherki a tout de même le privilège de participer à l'épopée de l'équipe de Thierry Henry dans ces JO déjà entrés dans l'histoire. A deux jours de la finale contre l'Espagne (vendredi à 18h au Parc des Princes), la question reste toujours en suspens concernant l'avenir du milieu offensif de 20 ans, dont on sait avec certitude qu'il ne jouera plus à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat avec l'OL, Cherki a un bon de sortie et David Friio a tenu à le répéter, même si forcément le club rhodanien ne laissera pas partir son joueur pour rien. Tandis que la piste l'envoyant à Dortmund s'est refroidie, L'Equipe affirmant ce mercredi que le club allemand semblait chercher à gagner du temps avant de réellement se décider, le nom du Paris Saint-Germain circule toujours dans les bureaux de l'Olympique Lyonnais.

Cherki à Dortmund, il n'y a aucune offre arrivée à l'OL

Le PSG a régulièrement été évoqué comme un point de chute pour Rayan Cherki, et notre confrère confirme qu'effectivement un accord général avait déjà été trouvé entre l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et le joueur avant que le Borussia Dortmund soit présenté comme le futur club de l'international Espoirs. Mais, face à l'absence d'une offre du BVB89, les champions de France sont toujours dans la course. Syanie Dalmat et Hugo Guillemet le précisent dans le quotidien sportif, même si Dortmund est le choix numéro 1 du joueur, « le PSG reste une piste de recours possible, tout comme la Lazio Rome en Italie. » L'OL n'a pas oublié que l'an passé, John Textor avait réussi à trouver un accord de dernière minute avec Nasser Al-Khelaifi concernant Bradley Barcola, et que l'argent donné par Paris avait donné un bon coup de main au budget de Lyon. De là à imaginer un scénario similaire avec Rayan Cherki, même si cette fois, le PSG ne poussera pas le curseur financier au-dessus de 15 millions d'euros.