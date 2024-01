OL ‍: Cherki annonce une énorme année 2024 pour Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Sorti de la zone rouge lors de la dernière journée de Ligue 1 de l’année 2023, l’Olympique Lyonnais se veut résolument positif pour la deuxième partie de saison. C’est en tout cas le discours tenu par Rayan Cherki.

Longtemps lanterne rouge du championnat de France après un enchaînement de résultats catastrophiques, que ce soit avec Laurent Blanc ou Fabio Grosso, l’OL a passé les fêtes de fin d’année en dehors de la zone rouge. Quinzième de la L1 avec deux points d’avance sur le barragiste toulousain, Lyon voit la sortie du tunnel. Grâce aux trois derniers succès de suite acquis sous les ordres de Pierre Sage, l’entraîneur intérimaire devenu le sauveur, les Gones ont retrouvé de la confiance pour aborder 2024 de la meilleure des façons. Si l’OL n’est pas encore sorti de la crise, sachant que la lutte pour le maintien n’est toujours pas terminée, Lyon va aborder la reprise, avec un déplacement à Pontarlier pour les 32es de finale de la Coupe de France dimanche, avec beaucoup d'enthousiasme. C’est en tout cas la promesse faite par Rayan Cherki au public lyonnais.

« On va bosser pour eux »

Pour bien finir l’année❤️💙

On lâchera rien 🦁 pic.twitter.com/GrkxAbWARo — Rayan Cherki (@rayan_cherki) December 21, 2023

« Cela a fait beaucoup de bien au moral. Ces semaines ont été décisives car on est en train de sortir la tête de l’eau. On sait que tout n’est pas joué, mais on va afficher les mêmes intentions dans la seconde partie de saison afin d’être les plus performants possible. Le fait d’être déterminé, libéré et de prendre du plaisir ensemble, c’est important. Il faut continuer ainsi, c’est ce qui fera la différence. Nous ne sommes toujours pas à la place où nous devons être. Nous devons continuer de travailler pour remonter la pente. On promet aux supporters de ne jamais s’arrêter de tout donner. On va bosser pour eux. Sur la première partie de saison, ils ont été géniaux avec nous. Continuer à chanter et à venir en masse au stade malgré notre première partie de saison, c’est rare dans le monde du football. On va continuer à bosser pour leur rendre ce qu’ils nous ont donné dans cette première partie de saison », a lancé, sur le site Le Quotidien du Sport, Cherki, qui espère enfin retrouver son meilleur niveau en 2024 pour permettre à l’OL de se sauver sans trop trembler.