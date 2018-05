OL : Cette vente longtemps impensable qui se dessine au mercato

Dans : OL, Mercato.

En plein sprint final, l’attaque de l’Olympique Lyonnais continue de marcher très fort, et ce malgré la mise à l’écart de Mariano Diaz.

Entre la nouvelle formule offensive de Bruno Genesio et les petits pépins physiques de l’Espagnol d’origine dominicaine, l’ancien du Real Madrid suit pour le moment la fin de saison de loin. Les quelques minutes disputées ces dernières semaines peuvent surprendre, tant Mariano Diaz semblait indispensable en première partie de saison, mais cela suit la logique du retour de Nabil Fékir, et de la montée en puissance dans l’axe du duo Bertrand Traoré – Memphis Depay.

Et c’est donc en catimini que l’avant-centre lyonnais pourrait quitter Lyon. Selon Le Progrès, sa saison qui demeure très correcte provoque « des sollicitations » en Espagne, où plusieurs clubs ont été convaincus par ses prestations lyonnaises. Acheté pour 8 ME (avec 35 % sur la plus-value d’un transfert au Real Madrid), Mariano Diaz vaut forcément désormais bien plus que cela. Cette fin de saison où il n’est pas indispensable pourrait bien convaincre l’OL d’écouter les offres qui tomberont cet été, même si l’Espagnol avait tout de même réussi le plus difficile en faisant oublier, dans un autre style, un certain Alexandre Lacazette.