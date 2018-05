OL : Cette chose dont Memphis se fout royalement...

Dans : OL, Ligue 1.

Ayant eu affaire à la puissance de feu des tabloïds anglais lorsqu'il a porté le maillot de Manchester United, Memphis Depay est très clairement plus tranquille depuis qu'il a signé à l'Olympique Lyonnais. Même si l'attaquant vedette de l'OL s'est parfois fait chatouiller dans les médias français, cela n'est rien par rapport à ce qu'il a connu outre-Manche. Mais quoi qu'il en soit, se confiant dans la presse néerlandaise, Memphis Depay a reconnu qu'il se foutait royalement de ce qui se disait ou s'écrivait à son sujet.

Pour l'international néerlandais, il y a bien longtemps que tout cela ne le perturbait plus. « Je ne lis plus ce qui est écrit à propos de moi, que ce soit positif ou négatif. Parfois, des amis m’envoient des messages sur ce qu’on dit dans les médias. Pour moi, ils n’ont pas à le faire, j’ai assez entendu de critiques. C’est une leçon que j’ai apprise maintenant, à l’âge de 24 ans. La plupart des footballeurs disent qu’ils ne sont pas touchés par ce qui est dit et écrit à leur sujet. Ça, je n’en suis pas sûr. Vous pouvez décider que cela ne vous affectera pas, mais la critique vous vient d’une manière ou d’une autre. Tu vas y réfléchir, tu vas avoir une opinion à ce sujet, donc, cela te travaille », explique Memphis Depay, qui a définitivement réglé le problème.