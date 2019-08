OL : Cette boulette à 20 ME évitée, Juninho s'en sort bien

Dans : OL, Mercato.

Adulé à Lyon depuis sa prise de fonctions, Juninho s’en sort très bien, même quand il commet des erreurs.

Ainsi, lors de sa présentation, il s’était brutalement attaqué à Lucas Tousart, annonçant qu’il avait besoin de joueurs plus techniques à son poste, et envoyant ainsi le jeune milieu vers une autre destination. A son retour de vacances, l’ancien valenciennois avait tout de même demandé des explications, tout en préparant sa sortie. Car juste avant la fin du marché des transferts en Premier League, l’international espoir avait trouvé un accord pour rejoindre Everton, qui allait mettre 20 ME sur la table pour convaincre l’OL. Une version confirmée par son agent, néanmoins ravi par le rétablissement de dernière seconde.

« Avec Lucas, on a demandé à voir Sylvinho, ainsi que Juninho, dans la semaine avant Monaco, parce que le marché anglais fermait deux jours plus tard et que nous avions une solution là-bas. Après un été où tous les joueurs cités étaient présentés comme des remplaçants de Lucas, on voulait avoir le ressenti du coach, être fixés. Il nous a dit qu'il comptait sur lui et qu'il serait titulaire à Monaco. En fait, Lucas a repris plus tard, à cause de l'Euro Espoirs, et je crois que Sylvinho le connaissait mal », a expliqué dans L’Equipe le représentant de Lucas Tousart, forcément soulagé que le duo brésilien ait permis à son poulain de montrer son talent, avec notamment un but à Louis-II en prime.