OL : Cet indésirable va partir, Lyon exige 2 ME cash

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sylvinho veut un milieu défensif technique, capable d’être la première rampe de lancement de l’Olympique Lyonnais pour animer son système en 4-3-3. Visiblement, cet homme ne sera pas Jordan Ferri. Et pour cause, le milieu de terrain de 27 ans, prêté à Nîmes en janvier dernier, va définitivement quitter la capitale des Gaules. Mais pour un autre club du sud puisque L’Equipe révèle ce mercredi matin que c’est Montpellier qui devrait, sauf gros retournement de situation, rafler la mise et s’attacher les services de Jordan Ferri.

En revanche, Lyon tient à récupérer une petite indemnité de transfert dans ce dossier. Ainsi, c’est une somme avoisinant les 2 ME que Jean-Michel Aulas réclame à son homologue montpelliérain Laurent Nicollin. « Ferri, qui gagnait 130.000 euros brut mensuels à Lyon, a conssenti un effort salarial pour rejoindre le MHSC, dont il sera l’un des éléments les mieux rémunérés, à hauteur d’Andy Delort (environ 110.000 euros brut mensuels). Tout n’est cependant pas encore complètement réglé car il reste aux Montpelliérains à se mettre d’accord avec l’OL. Le club de Jean-Michel Aulas réclame environ 2 ME pour libérer son joueur » explique le quotidien. Problème : Montpellier ne propose que la moitié, pour l’instant. « Mais tout le monde devrait assez rapidement s’entendre autour d’une somme intermédiaire ». Il s’agirait du premier transfert bouclé par Juninho depuis sa prise de fonctions à Lyon.