OL : Cet énorme bug dont Martin Terrier doit vite profiter à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi sur la pelouse du SCO d’Angers, c’est Houssem Aouar qui a débuté la rencontre au poste d’ailier gauche.

En l’absence de Nabil Fekir, l’OL évolue le plus souvent en 4-3-3 et Bruno Genesio a essayé plusieurs joueurs sur ce côté de l'attaque. Problème : personne n’est vraiment satisfaisant et parvient à s’installer comme un titulaire indiscutable. Cela peut faire les affaires d’un joueur dans un futur proche selon Le Progrès, Martin Terrier. Recruté par l’OL pour 12ME en provenance du LOSC, l’international espoirs français est peut-être celui dont les qualités sont les plus adaptées à ce poste d’ailier gauche selon le quotidien régional.

« Défensivement, l’OL se laisse trop facilement surprendre et ne rassure pas vraiment sur la solidité de son socle. D’autres interrogations se font jour. Certains joueurs comme Traoré manquent de constance et on ne sait toujours pas dans quel système l’équipe est la plus à l’aise, surtout en l’absence de Fekir. Mis à part Terrier, pas grand monde ne semble s’adapter au poste de milieu offensif gauche, pas plus Memphis qu’Aouar, qui sont plus intéressants dans l’axe. Malgré ces soucis, les Lyonnais ont des raisons d’espérer, car ils montrent par séquence un potentiel au-dessus de la moyenne » explique le journal, en faisant le bilan des deux derniers matchs de l’OL contre Nîmes et Angers. Reste à savoir comment Bruno Genesio animera son secteur offensif samedi contre Bordeaux. Avec ou sans Martin Terrier ?