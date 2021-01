OL : Cet ancien Lyonnais cartonne et fait taire Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

Parti en fin de contrat l’été dernier, Pierre Kalulu commence à percer loin de l’Olympique Lyonnais. Le défenseur polyvalent du Milan AC réalise des performances intéressantes en Italie, où la presse le considère comme un talent très prometteur.

Avant le mois de décembre, Pierre Kalulu (20 ans) n’avait pas disputé le moindre match avec l’équipe première du Milan AC. Autant dire qu’à ce moment de la saison, le latéral droit ou défenseur central pouvait commencer à s’interroger sur son choix. Rappelons que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais avait décidé de partir en fin de contrat l’été dernier, alors que ses dirigeants souhaitaient le conserver. Du coup, en constatant les difficultés du néo-Milanais, Jean-Michel Aulas ne s’était pas gêné pour lui glisser un tacle en septembre dernier. « Le directeur sportif du Milan AC, Paolo Maldini (…) me disait qu'il n'allait probablement pas réussir. Il est parti trop vite alors qu'on avait fait des propositions », avait lâché le président du club rhodanien, sans s’attendre à un revirement de situation.

En effet, Kalulu a depuis enchaîné quelques rencontres avec l’actuel leader de Serie A. Dont le match de Coupe d’Italie remporté aux tirs au but contre le Torino (0-0, 5-4 t.a.b.) mardi. Une nouvelle performance qui a définitivement séduit la presse italienne. A commencer par Calciomercato qui évoque « un jeune arrivé sur la pointe des pieds devenu une ressource extraordinaire pour le solide groupe rossonero. » Et le média ne s’est pas arrêté là. « Pierre Kalulu est plus qu'une simple promesse, ont commenté nos confrères. Après huit match en tant que rossonero, nous en sommes arrivés à cette conclusion. (...) L'arrivée de ce joueur né en 2000 peut devenir un coup énorme pour Milan. » Et une terrible déception pour les Lyonnais.