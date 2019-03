OL : Ces deux raisons qui vont aider Lyon à éliminer le Barça !

Dans : OL, Ligue des Champions, Liga.

Face au Toulouse FC (5-1), l'attaque de l'Olympique Lyonnais a brillé devant son public du Groupama Stadium.

Un penalty et deux passes décisives pour Nabil Fekir. Un but pour Memphis Depay. Une réalisation pour Bertrand Traoré. Et un doublé pour Moussa Dembélé. Dimanche, les quatre attaquants alignés par Bruno Genesio ont tous rayonné tour à tour. De très bon augure en vue du sprint final en Ligue 1, l'OL étant solidement placé sur le podium, et en Coupe de France, où Lyon jouera une demi-finale contre Rennes. Mais c'est aussi et surtout bon signe à neuf jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Barça. Ce festival offensif doit en tout cas rendre les Gones encore plus confiants, selon Éric Carrière.

« Pour ce match contre Barcelone, il va falloir marquer et être bon offensivement. Pas que défensivement, comme cela a été le cas sur le match aller. Offensivement, ils seront bons si et seulement si ils sont tous à leur meilleur niveau. Au match aller, Depay n'était pas à son niveau, Fekir n'était pas là. Si ceux-là sont performants, ça peut laisser pas mal d'espoir contre le Barça », a avoué, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui sait que Dembélé, le meilleur buteur de l'OL cette saison, aura lui aussi son importance dans ce choc européen.