OL ‍: Ce transfert surprise alerte Lyon

Par Claude Dautel

Attendu du côté de Lyon, Luiz Henrique devrait signer pour 33 millions d'euros avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Une somme qui doit arriver dans les caisses de Lyon. Mais la FIFA est interpellée.

On l'a appris dimanche soir par une information d'Hugo Guillemet, Luiz Henrique, l'ailier international brésilien de Botafogo s'apprête à s'engager avec un club russe, interdit de coupes européennes, et sa vente va permettre de verser 35 millions d'euros dans les caisses de...l'Olympique Lyonnais. Selon le journaliste de L'Equipe, les droits de Luiz Henrique appartiennent à l'OL et c'est donc le club rhodanien qui va toucher le fruit de cette vente, alors même que le joueur brésilien a signé avec Botafogo au mercato d'hiver 2024. Tout cela suscite évidemment des interrogations concernant la nature de cette opération, et pas uniquement parce que le joueur accepte de partir à Saint-Pétersbourg et va donc disparaître des radars puisque les clubs russes sont bannis du football mondial. Spécialiste de l'économie du football, et consultant pour différents médias, David Gluzman est sidéré.

Textor fait de la magie avec l'OL et Botafogo

Question: la tierce propriété étant interdite, les droits d’un joueur doivent être intégralement détenus par le club enregistrant ce dernier (avec possibilité de prêter le joueur cependant).



Comment l’OL a t’il pu détenir 100% des droits du joueur? https://t.co/v2UVi4LD2u — David Gluzman (@Menehem02) January 19, 2025

S'exprimant sur X, Davis Gluzman se demande comment l'Olympique Lyonnais se retrouve avec les droits sur Luiz Henrique. Et il n'est pas le seul à se poser cette question. « Question: la tierce propriété étant interdite, les droits d’un joueur doivent être intégralement détenus par le club enregistrant ce dernier (avec possibilité de prêter le joueur cependant). Comment l’OL a t’il pu détenir 100% des droits du joueur ? (...) Ça m’intéresserait vraiment d’avoir la réponse », s'interroge le spécialiste, bientôt rejoint par Jean-Baptiste Duluc, journaliste pour Eurosport : « L'OL n'a jamais acheté officiellement Luiz Henrique donc n'en a jamais eu les droits. » Ce dossier suscite donc de nombreuses interrogations, même si pour l'instant l'Olympique Lyonnais n'a jamais communiqué officiellement sur ce sujet, ce qui sera inévitablement le cas lors du transfert de Luiz Henrique si l'OL est impliqué.