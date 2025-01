OL ‍: Un chèque russe de 33 millions d'euros tombe du ciel ‍!

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Grâce à un deal dont John Textor a le secret, l’Olympique Lyonnais s’apprête à empocher plus de 30 millions d’euros.

Le marché des transferts de l’OL est plus prolifique que prévu. En quête de liquidités fraîches pour répondre aux attentes de la DNCG, qui a durement sanctionné l’OL cette saison, Lyon a déjà empoché près de 30 millions d’euros cet hiver avec les ventes de Maxence Caqueret (Côme), Gift Orban (Hoffenheim) et Jeffinho (Botafogo). En janvier, Lyon a également baissé sa masse salariale avec le départ d’Anthony Lopes à Nantes. Et alors que John Textor cherchait encore plusieurs dizaines de millions d’euros sur ce mercato pour finir de renflouer les caisses, un chèque tombé du ciel va probablement sauver l’OL.

Luiz Henrique de Botafogo au Zénith pour 33 ME

En effet, selon L’Equipe, grâce au transfert de Luiz Henrique de… Botafogo au Zénith Saint-Pétersbourg, Lyon va empocher 33 millions d’euros. Meilleur joueur d’Amérique du Sud après avoir remporté la Copa Libertadores et le championnat brésilien, l’attaquant de 24 ans va signer un contrat de quatre ans et demi avec le club russe, pas autorisé à jouer les coupes européennes en raison de la guerre en Ukraine. Si ce dernier va bien verser l’argent à Botafogo, le chèque va finir sur les comptes de l’OL. « La somme collectée devrait revenir intégralement à l'OL, qui a besoin de refaire sa trésorerie pour sortir des contraintes de la DNCG et qui détient les droits sportifs de Luiz Henrique », précise le quotidien sportif français.

L’OL plus dans l’obligation de vendre Nuamah

Ce transfert pourrait mettre fin à la recherche d'un club en Premier League pour Ernest Nuamah, qui n’a pas encore eu d’offre cet hiver. Car si l’OL vend l’attaquant ghanéen, il n’aura plus la solution Luiz Henrique pour le remplacer dans l’effectif… @lequipe — hugo (@hugoguillemet) January 19, 2025

Cette vente indirecte de cet élément important de la Seleçao va donc avoir un gros impact sur les finances de l’OL, mais aussi au niveau sportif. Puisqu’avec ce chèque tombé du ciel, Lyon n’est plus dans l’obligation de vendre Ernest Nuamah. Annoncé du côté d’Everton cette semaine, l’attaquant ghanéen n’a pas reçu d’offre concrète cet hiver, et il pourrait donc rester à Lyon pour la deuxième partie de saison. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage, qui va donc pouvoir garder un élément offensif de plus dans son effectif, alors que son club aurait été dans l'incapacité de le remplacer en raison d’une interdiction de recrutement.