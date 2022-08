OL : Ce remplaçant refuse l’humiliation au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une concurrence peu féroce, Damien Da Silva n’entre pas dans les plans de Peter Bosz pour la saison à venir du côté de l’OL.

Très riche en attaque et au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais est bien moins fourni en défense centrale, le poste qui inquiète les supporters dans l’optique de la saison à venir. Et pour cause, Peter Bosz part pour le moment avec une charnière composée du très jeune Castelo Lukeba et de Thiago Mendes, qui ne joue défenseur central que depuis six mois. Sur le papier, cela peut paraître juste pour un club visant le podium de la Ligue 1 d’autant que les doublures (Boateng, Diomandé) ne semblent pas vraiment en mesure de chambouler la hiérarchie. En défense centrale, Peter Bosz dispose également de Damien Da Silva mais vraisemblablement, l’ancien défenseur de Rennes et du SM Caen n’entre pas dans les plans de l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen.

Damien Da Silva refuse de quitter l'OL pour la L2

A en croire les informations du Républicain Lorrain, le défenseur de 34 ans est dans le viseur du FC Metz, dont l’ambition est de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine. Une piste honnête pour Damien Da Silva, qui n’a cependant pas l’intention de jouer en Ligue 2 lors de la saison à venir. C’est ainsi que selon les informations du Progrès, les agents du joueur ont fait savoir au FC Metz que Damien Da Silva ne viendra pas lors de ce mercato estival. En effet, si l’ancien Rennais n’est pas opposé à l’idée de quitter Lyon afin de retrouver un temps de jeu plus conséquent, il souhaite impérativement rester dans l’élite. Cela tombe bien, le quotidien rhodanien croit savoir que Damien Da Silva est en discussions avec deux clubs de Ligue 1, dont les noms n'ont en revanche pas encore filtré. Il est donc clair pour le Lyonnais, cinquième dans la hiérarchie de Peter Bosz à son poste, qu’il n’évoluera pas en Ligue 2 la saison prochaine et qu'il continuera visiblement sa carrière en Ligue 1... loin de Lyon.