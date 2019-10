OL : Ce problème a sauté aux yeux de Garcia, il va le corriger

Dans : OL, Ligue 1.

Parmi les recrues de l’été sur lesquels tout Lyon comptait pour franchir un cap, Thiago Mendes est à ranger au rayon des déceptions.

Le milieu de terrain brésilien était censé apporter immédiatement un impact dans la récupération et une certaine qualité dans les transmissions, surtout en raison de son expérience en Ligue 1 du côté de Lille, ce qui devait éviter une trop longue période de transition ou d’acclimatation. Il n’en est rien et le Brésilien galère clairement pour ses premiers mois. C’est notamment le cas dans la langue française, comme l’a fait remarquer Rudi Garcia, déçu de voir que son joueur ne parlait toujours pas correctement notre langue, surtout à son poste. Une remarque que l’intéressé a pris en compte.

« On en parle ouvertement. Ça me freine malheureusement. Mais comme je l’ai dit, dans le monde du football, on essaye de s’adapter le plus rapidement possible. La manière de communiquer en France est un peu difficile pour moi. Mais je prends des cours et je vais bientôt parler couramment. Je comprends très bien le français, mais c’est encore difficile pour moi de le parler », a fait savoir Thiago Mendes, arrivé en France en juillet 2017, et qui ne perpétue pas la tradition des joueurs brésiliens qui s’expriment souvent de manière très rapide et limpide en français.