OL : Ce Lyonnais affole l’Angleterre, les supporters vont rager

Bientôt en fin de contrat, Moussa Dembélé va quitter librement l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant français pourrait repasser par l’Angleterre où plusieurs clubs gardent de bons souvenirs de son expérience en Premier League.

A priori, il n’y aura aucun revirement de situation pour Moussa Dembélé (26 ans). L’attaquant de l’Olympique Lyonnais arrive à la fin de son contrat en juin prochain et la signature d’un nouveau bail n’est absolument pas d’actualité. Le club rhodanien a bien tenté sa chance au cours des derniers mois, histoire d’éviter de perdre les indemnités de transfert. Mais le joueur passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain semble déterminé à partir libre.

Leeds United, Aston Villa, Everton, Southampton and Leicester City are all competing to sign Lyon's 26-year-old French striker Moussa Dembele for free.

https://t.co/xwaMk4PBFJ