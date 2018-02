OL : Ce joueur qui s'estime dans le viseur des arbitres

Dans : OL, Ligue 1.

Très rarement utilisé par Bruno Genesio cette saison, Jordan Ferri parvient tout de même à régulièrement se faire sanctionner par les arbitres.

Ce fut encore le cas ce mercredi face à Montpellier, avec un nouveau carton jaune récolté. En conséquence, pour une accumulation d’avertissements, le milieu de terrain sera suspendu pour le derby face à Saint-Etienne. Un coup dur plus pour le joueur que pour Bruno Genesio, qui a du choix au milieu de terrain. Même s’il ne voulait pas en faire de trop, le natif de Cavaillon a tout de même regretté que les arbitres dégainent assez facilement la biscotte quand il était sur une action.

« Je trouve que c’est un peu sévère, car parfois on siffle certaines fautes contre moi… Par exemple à Montpellier, c’est moi qui touche le ballon, et l’adversaire me tombe dessus. Je ne vois pas comment ça peut faire faute. Mais l’arbitre est le patron, il a décidé à Montpellier que je méritais un carton jaune, c’est comme ça. Je supporterai mes partenaires lors du derby », a confié dans Le Progrès un Jordan Ferri, qui a la réputation d’un joueur rugueux et estime en souffrir auprès des hommes en noir.