OL : Ce défenseur à 18 ME zappe l'OM et veut signer à Lyon

Dans : OL.

La quête d’un défenseur central est toujours active à Lyon, et un joueur ciblé par l’Olympique Lyonnais depuis quelques semaines s’y verrait bien.

Depuis le mois de mai, le nom de Samuel Gigot a été dévoilé parmi les recrues possibles de l’OL. Défenseur central en pleine force de l’âge à 26 ans, le natif d’Avignon révélé avec Arles-Avignon a ensuite continué sa carrière en Belgique ou en Russie, où il est devenu l’une des valeurs sures du Spartak Moscou, qui l’avait acheté pour 8 ME il y a deux ans. Désormais bien installé dans la capitale russe, Samuel Gigot est néanmoins conscient qu’il peut faire un retour triomphal en France, et pourquoi pas y découvrir la Ligue des Champions. Car si l’OL est le plus chaud pour obtenir ses services, deux autres clubs sont à l’affût. Il s’agit de Lille et de l’OM selon Sport Express, qui précise toutefois que, malgré la possible absence de Coupe d’Europe, le joueur a donné sa préférence à Lyon, où il a de la famille et une place à prendre.

Le média russe dévoile même que le défenseur a déjà prévenu le Spartak de sa volonté de partir en cas de belle affaire, ce à quoi la formation moscovite consent en cas d’offre situé entre 18 et 20 ME. Un sacré tarif pour un joueur qui n’a pour le moment qu’une expérience limitée sur le plan européen et dont les perspectives de revente ne sont pas forcément énormes. Un problème de taille donc pour les clubs français, surtout que le Spartak, présidé par Léonid Fedoun, dirigeant du 1er producteur pétrolier de Russie, n’est pas vraiment en quête de liquidités par-dessus tout.