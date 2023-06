OL ‍: Castello Lukeba, la confirmation qui fait pleurer les supporters

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir faire des choix forts cet été lors du mercato. Parmi les joueurs susceptibles d'aller voir ailleurs : Castello Lukeba. Le joueur a compris le message.

A Lyon, l'heure est au bilan. La saison écoulée a laissé des traces et aura été une nouvelle fois très décevante. Lors du prochain exercice, l'OL ne disputera aucune compétition européenne. Un problème pour ses finances mais également pour l'ambition de certains de ses joueurs. C'est le cas de Castello Lukeba. La pépite rhodanienne voit grand pour sa carrière et ne compte pas perdre de temps. Son désir : disputer l'Europe, chose qu'il ne pourra pas faire à l'OL. Lukeba est très courtisé et n'est apparemment plus contre un départ prochain des Gones, sachant que son club formateur ambitionne au moins une grosse vente cet été. A 20 ans, il pourrait donc faire le grand saut. Concernant l'OL, le club n'est pas non plus fermé à un départ de son joyau, estimant que l'heure est venue de faire une belle opération.

Lukeba, l'OL prêt à faire un sacrifice

Selon les informations du Progrès, l'OL veut renflouer ses caisses et se montre disposé à faire des sacrifices. Pour céder Lukeba, la direction lyonnaise attend près de 35 millions d'euros. Il se dit que Leipzig et deux clubs anglais se sont manifestés auprès de l'Olympique Lyonnais pour s'attacher les services du crack de 20 ans, encore sous contrat jusqu'en 2025. Le média précise que des discussions ont actuellement lieu concernant une vente de Lukeba. Un Lukeba qui n'est pas fermé à l'idée de partir et qui valide les destinations à son sujet. En plus de jouer l'Europe, le défenseur central aimerait se donner toutes les chances d'intégrer à moyen terme l'équipe de France. Les échéances ne manqueront pas, entre l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. En tout cas, plus les heures passent et plus Castello Lukeba s'éloigne des Gones. Sa perte serait importante aux yeux des supporters et devra forcément être comblée.