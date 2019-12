OL : Caqueret, un soldat dévoué à 100% pour Lyon

Dans : OL.

Maxence Caqueret a été titularisé pour la première fois en Ligue 1 lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais à Strasbourg. Rudi Garcia doit en être conscient, le milieu de 19 ans est prêt à se dépouiller pour le maillot de l'OL.

Débuter pour la première fois de sa carrière en Championnat avec un déplacement à la Meinau, on a connu scénario plus facile pour un joueur de 19 ans. Mais Maxence Caqueret pouvait arborer un large sourire après ce rendez-vous inaugural, puisque l’Olympique Lyonnais est reparti de Strasbourg avec les 3 points de la victoire. Une grosse satisfaction pour ce jeune formé à l’académie de l’OL dont les supporters rhodaniens attendent beaucoup, tant il a déjà montré de belles choses dans les catégories précédentes. L'heure de Caqueret a sonné selon ceux qui le connaissent bien.

Ce lundi, évoquant dans Le Progrès les qualités de Maxence Caqueret, un de ses anciens entraîneurs avoue que le milieu de terrain à l’Olympique Lyonnais vissé au corps et forcément cela se voit. « Il est prêt (pour le haut niveau) Maxence a toujours été surclassé. C’est un enfant de l’OL, il fera toujours tout pour son club. Contre Strasbourg, il a été timide au début. Il n’était pas dans le rythme, et il a pris des tampons. C’était compliqué. Il a ensuite pris la mesure de l’intensité. Il a été précieux par la qualité de son placement et son intelligence de jeu (…) Sa prestation est pleine de promesses pour la suite », explique, dans le quotidien régional, Cyrille Dolce. Il va désormais falloir que Rudi Garcia installe Maxence Caqueret dans son effectif, ce dernier semblant être mieux qu’un faire-valoir surtout par rapport à un Jean Lucas dont on se demande pour l’instant pourquoi l’OL s’est précipité pour le recruter au dernier mercato.