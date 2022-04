OL : Caqueret ne fera pas des folies pour Lyon

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Touché la semaine dernière à l'entraînement, Maxence Caqueret a été opéré récemment d'une lésion méniscale. Absent pour quatre semaines, le milieu de l'OL en a dit un peu plus sur sa date de reprise.

L'Olympique Lyonnais enchaîne les mauvaises nouvelles cette saison. Largués au classement de la Ligue 1 avec une neuvième place, les hommes de Peter Bosz se trouvent à six points des premières places européennes. Un retard conséquent à huit journées de la fin du championnat. Et pour effectuer une remontada au classement, les Gones devront se débrouiller en partie sans leur atout au milieu de terrain, Maxence Caqueret. Touché à l'entraînement il y a cinq jours, ce dernier souffre d'une lésion méniscale et devra observer au minimum quatre semaines d'indisponibilité. Le milieu central de 22 ans est l'élément incontournable de l'entrejeu lyonnais avec 29 apparitions en Ligue 1 et huit en Ligue Europa. Le numéro 25 de l'OL a disputé tous les matchs cette saison, hormis la Coupe de France.

Caqueret : « Je ne vais pas prendre de risques »

Maxence Caqueret s'est blessé à l'entraînement et sera absent un mois !



L'international français est touché au ménisque (lésion). pic.twitter.com/QCdKfIyvZU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 31, 2022

Maxence Caqueret a donné de ses nouvelles à OLPLAY avant la victoire (3-2) de ses partenaires sur le SCO Angers. Le milieu de terrain lyonnais ne brûlera aucune étape quant à sa rééducation. « J’ai eu cette opération au genou il y a deux jours, qui s’est très bien passée. On récupère et on va travailler pour revenir vite et fort. Je vais retrouver le club mardi en même temps que l’équipe. Je vais voir avec le staff pour les prochaines étapes de ma rééducation. C’est une période compliquée mais ce sont des moments qui arrivent dans une carrière de footballeur. Cela aurait pu être plus grave. J’essaie de faire la part des choses. J’espère être de retour avant la fin de saison. Je vais tout faire pour revenir dans les temps mais je ne vais pas prendre de risque. Je vais juste écouter les consignes. Il faut garder le moral et la foi. Et aller de l’avant » a déclaré Maxence Caqueret. A noter qu'il ratera la double confrontation contre West-Ham en quarts de finale de la Ligue Europa les 7 et 14 avril. Le jeune français, très performant cette saison, devrait également être absent lors du déplacement au Stade Vélodrome le 1er mai. Un retour à la compétition est espéré au mieux pour la demi-finale retour de C3 (5 mai), si l'OL se qualifie bien-sûr.