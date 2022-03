OL : Caqueret-Ndombele, l'arme fatale de Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL tentera ce dimanche contre Rennes de continuer sa remontée au classement de Ligue 1 face à un concurrent direct dans la course au podium. Pour cela Peter Bosz compte sur un duo efficace composé de Caqueret et Ndombélé.

Lorsque l’Olympique Lyonnais a officialisé la vente de Bruno Guimarães à Newcastle, nombreux sont les supporters de l’OL qui ont pensé qu’avec ce choix Jean-Michel Aulas abandonnait toutes ses ambitions pour cette saison, le Brésilien semblant indispensable pour avoir des objectifs élevés. Mais le président lyonnais a compensé ce départ avec la signature de deux joueurs, Romain Faivre et Tanguy Ndombélé. Et la greffe a pris, au point même que Maxence Caqueret, qui est passé de Guimarães à Ndombélé en binôme au milieu de terrain, ne cache pas qu’il se régale de pouvoir être associé au joueur prêté par Tottenham et dont l’OL fait clairement un objectif lors du prochain mercato, même si les Spurs sont rudes dans les négociations. S’exprimant avant la réception de Rennes, Maxence Caqueret et Peter Bosz se réjouissent de voir que ce duo fonctionne à la perfection et contribue au gros redressement sur le plan technique et sportif du club rhodanien.

Caqueret et Ndombélé, ça fonctionne à l'OL

« Bruno Guimarães ou Tanguy Ndombélé sont deux bons joueurs. Je suis peut-être mieux avec Tanguy. Mon rôle a changé, je suis plus offensif. J’ai plus de dernières ou d’avant-dernières passes à donner. On a une complémentarité, on arrive à gérer ces situations où l’un monte et l’autre reste en retrait », explique, dans Le Progrès, Maxence Caqueret, qui constate que ses propres performances ont franchi un palier cette saison et encore plus depuis la signature de Ndombélé au mercato d’hiver. Une association qui a désormais une seule mission, mener l'Olympique Lyonnais vers le podium de la Ligue 1 et un possible ticket pour la prochaine Ligue des champions. Si l'OL y parvient, Jean-Michel Aulas aura moins de mal à obtenir le transfert définitif de Tanguy Ndombélé et donner à Maxence Caqueret le salaire qu'il attend pour prolonger.