OL : Capitaine ou pas, Lopes est le boss à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a accueilli de manière positive la nomination de Jason Denayer, lequel porte désormais le brassard de capitaine dans le Rhône. Il faut dire que l’international belge, débarqué de Manchester City il y a un an, fait l’unanimité en interne. Invité à s’exprimer sur le sujet dans les colonnes de L’Equipe, le Portugais n’a pas tari d’éloges sur le défenseur aux dreadlocks. « Ça a été une très bonne décision d’avoir choisi Jason. On sait que beaucoup d’entraîneurs sont réticents sur le fait de donner le brassard à un gardien, il n’y a aucun problème là-dessus. Tout est clair » a-t-il confié.

Par ailleurs, le gardien de 28 ans s’est exprimé sur son rôle dans le vestiaire. Et à l’écouter, brassard ou pas, il fait clairement partie des tauliers en interne à l’OL. « J’ai peut-être perdu le brassard de vice-capitaine mais je n’ai pas changé ma manière de faire, ma manière de penser. Parce que je suis comme ça, j’aime prendre la parole, j’aime être présent dans le groupe, dans le vestiaire. Ce n’est pas parce que j’ai perdu ce brassard de vice-capitaine la saison passée que j’allais tout arrêter du jour au lendemain. Mon rôle est le même que l’année dernière, qu’il y a deux ou trois ans. Je sais que j’ai un rôle très important au sein du vestiaire, au sein du club. Il me convient super bien. Pouvoir faire le relais entre le staff, mes coéquipiers, faire passer des messages positifs » a commenté Anthony Lopes, indiscutablement un homme fort du vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Encore plus après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2023.