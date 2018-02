OL : Caen se met en mode Petit Poucet face à Lyon

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, SMC.

Privé de rencontre à domicile en Coupe de France depuis deux ans, le Stade Malherbe de Caen va s’offrir un énorme choc avec la réception de l’Olympique Lyonnais à la fin du mois de février. Tout d’abord déçu par ce tirage délicat, Patrice Garande a finalement décidé de prendre cette confrontation comme l’occasion d’effectuer un énorme exploit face à un club lyonnais talentueux, ambitieux, et en quête d’un trophée. Pour l’entraineur caennais, le discours prononcé est littéralement celui d’un petit Poucet, même s'il y a une place dans le dernier carré en jeu.

« Il y a trois équipes que je voulais éviter (Paris, Marseille, Lyon). Mais au final, ce sera un grand match à la maison. Je dis souvent que la Coupe peut générer beaucoup de passion, avec un public différent. Lyon, c’est le match rêvé pour ça. Il y aura un exploit en jeu et on va représenter l’équipe en mesure de le faire. J’étais déçu de ce tirage au départ. Mais avec un peu de recul, c’est un match fantastique à jouer. La première chose que je vais dire aux joueurs, c’est de se mettre dans la tête que c’est possible et qu’on va le faire. Je pense surtout à notre public, qui va pouvoir voir ce match alors que l’on n’avait pas encore joué à domicile. Je suis sûr que le stade sera plein et chaud bouillant pour nous porter », a assuré dans Ouest-France l’entraineur normand, pour qui la course au maintien est l’objectif principal, mais qui se verrait bien emmener le dernier représentant normand au Stade de France en mai.