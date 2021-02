OL : C’est la guerre, Koeman détruit Garcia

Dans : OL.

Invité du Club du Dimanche sur BeInSports ce week-end, Rudi Garcia a évoqué la situation de Memphis Depay… en taclant le FC Barcelone.

« J'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le PSG parlait de Lionel Messi au club avant une rencontre de Ligue des champions. Lui ne s'est pas gêné, même après le mercato, de parler de Memphis Depay. Cela s'appelle l'arroseur arrosé » expliquait l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, bien heureux d’avoir conservé son capitaine cette saison en dépit de l’intérêt de Barcelone au mois de septembre. Visiblement rancunier, Ronald Koeman n’a pas tardé à répondre. Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale aller de Coupe du Roi contre le FC Séville, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas a adressé un tacle les deux pieds décollés à l’encontre de l’entraîneur rhodanien.

« Quant à l'entraîneur de Lyon, on dirait qu'il aime beaucoup exister à travers la presse. Il fait ce qu'il veut, ce n'est pas un homme important à mes yeux. Notre travail est de préparer chaque match. Demain (mercredi), nous affrontons Séville, puis Alavès samedi à domicile, puis Paris en Ligue des champions » a lancé Ronald Koeman, remonté comme une pendule et qui en a également profité pour commenter la Une polémique de France Football au sujet de Lionel Messi. « J'ignore pourquoi France Football a fait cela, a-t-il répondu sur le sujet. S'ils veulent parler de Leo, de son futur, qu'ils en parlent ». On l’a bien compris, la tension est à son maximum du côté de Barcelone à une semaine du choc face au PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Rudi Garcia l’a appris à ses dépens ce mardi…