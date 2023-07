OL ‍: C'est juré, Textor ne détruira pas le centre de formation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais découvre peu à peu les méthodes de John Textor, tandis que ce dernier s'adapte lui aussi à l'OL. Mais, du côté du centre de formation, on est persuadé que l'homme d'affaires américain ne fera aucune révolution.

L’équipe de France Espoirs, qui joue ce dimanche contre l’Ukraine lors de l’Euro, le confirme, Lyon possède toujours le meilleur centre de formation de notre pays. L’OL a toujours réussi à sortir des pépites, et c’est encore le cas dans cette génération avec la présence de joueurs tels que Gouiri, Cherki, Lukeba et Castello. Jean-Michel Aulas ne s’en était jamais caché, son académie était ce qui comptait le plus pour lui, l’ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais ayant été l’un des premiers à investir massivement pour dénicher les meilleurs jeunes footballeurs français. Avec le passage de témoin brutal à John Textor, certains se sont inquiétés sur l'intérêt de l'Américain pour le centre de formation de l'OL. Mais, ils doivent se rassurer, car Textor a bien compris l'intérêt de tout cela.

L'OL ne touchera pas au centre de formation

🔴🔵 Nos Gones issus de l'#AcademyOL étaient en feu hier face à la Suisse 🔥



🇫🇷 Direction les quarts de finale de l'#EuroEspoirs pour l'@equipedefrance 👏 — Olympique Lyonnais (@OL) June 29, 2023

S'exprimant sur RMC, Jean-François Vulliez, ancien patron pendant six ans de l'académie lyonnaise et désormais directeur technique de l'OL, confirme que le propriétaire d'OL Groupe n'a pas l'intention de changer une méthode qui gagne. « L’arrivée de John Textor nous conforte car, c’est un passionné du football. Quand il est venu à l’Académie en février, nous avons échangé et je lui ai présenté le travail. Il a été très attentif et à midi, il y avait un match des U17 qui commençait. Il avait une réunion juste après à 12h30, et bien, il l’a décalée pour pouvoir voir le match U17 et rester jusqu’au bout. C’est vraiment passionné de foot, de jeux et la formation est un élément important pour lui. Il faut sacraliser la formation parce que c’est un des piliers du club à Lyon et je pense qu’il en est totalement conscient et de donner l’opportunité encore à la formation de vivre de longues années et de pouvoir amener des joueurs dans l’équipe professionnelle comme on fait depuis des générations », explique l'ancien homme fort du centre de formation de l'Olympique Lyonnais.