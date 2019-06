OL : C'est Brazil et c'est chaud, Lyon fonce sur Dalbert

Dans : OL, Mercato.

Avec le départ de Ferland Mendy, l’Olympique Lyonnais se cherche un arrière gauche et compte bien trouver son bonheur au moment où la reprise se profile.

L’occasion pour Juninho de relancer une piste bien connue, celle d’un Brésilien ancien de Ligue 1 qui a donc tout pour plaire. Il s’agit de Dalbert Henrique, qui avait fait fort impression lors de son passage à Nice, mais n’a jamais réussi à totalement s’imposer à l’Inter Milan. Les dirigeants lombards ont souvent repoussé les offres, et l’OM avait fait le forcing par le passé pour tenter de récupérer l’arrière gauche à prix discount.

C’est désormais à l’OL de tenter sa chance selon Di Marzio, qui évoque une proposition solide à hauteur de 18 ME pour celui que Nice avait lâché pour 20 ME. 20 ME, c’est justement la somme que demande l’Inter Milan pour laisser partir le joueur de 25 ans, qui ne semble pas si loin que cela de compléter l’armada brésilienne de l’Olympique Lyonnais, puisqu’il sera en concurrence avec Marçal à ce poste.