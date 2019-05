OL : Bye-bye Lyon, il prépare ses cartons au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Prêté à Nîmes cet hiver afin de retrouver du temps de jeu, Jordan Ferri a réussi son pari. A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 27 ans a disputé 25 matchs avec les Crocs. Suffisant pour le relancer et lui permettre de signer dans un bon club lors du mercato estival ? C’est ce que le principal intéressé espère. Car clairement, Jordan Ferri ne s’imagine plus vraiment à l’Olympique Lyonnais, comme il l’a confié à beIN SPORTS.

« De mon côté, je laisse la porte ouverte à tous les projets susceptibles de m'intéresser. Mais au regard de ma situation contractuelle, le moment est peut-être venu pour moi de changer de cap et de repartir sur un projet sportivement intéressant. Est-ce que je vais jouer avec l'OL la saison prochaine ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Je suis venu à Nîmes pour retrouver du temps de jeu et me montrer sur le terrain, à un an de la fin de mon contrat avec Lyon » a confié Jordan Ferri, lequel attend avec impatience l’ouverture du mercato afin de savoir de quoi son avenir sera fait.