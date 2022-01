OL : Bruno Guimaraes sur le départ ? Il vise le titre avec Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En difficulté sous les ordres de Rudi Garcia la saison dernière, Bruno Guimaraes a retrouvé son meilleur niveau avec Peter Bosz à l’OL.

Malgré les difficultés collectives de l’Olympique Lyonnais, un homme fait la pluie et le beau temps au milieu de terrain depuis plusieurs mois. Il s’agit de Bruno Guimaraes, de retour à son meilleur niveau et dont les prestations sont d’une régularité à toute épreuve depuis le début de la saison. Une excellente nouvelle pour l’OL, dont le milieu de terrain composé de Bruno Guimaraes mais aussi de Maxence Caqueret et de Lucas Paqueta est incontestablement le point fort cette saison. Interrogé par Globo Esporte, Bruno Guimaraes a justement évoqué son rôle dans l’équipe de Peter Bosz.

Guimaraes veut être « champion » à Lyon

❤️💙 rouge e bleu ❤️💙 pic.twitter.com/asexoZ8MkR — Bruno Guimarães (@brunoog97) January 22, 2022

« J'ai beaucoup progressé sur l'aspect défensif. J'ai commencé à évoluer beaucoup plus comme sentinelle, j'ai passé tout le premier exercice comme ça. Maintenant, avec Peter Bosz, je joue plus à deux, aux côtés d'un coéquipier. J'ai appris à voir le jeu d'une autre manière, à avoir une régularité plus importante pour sortir le ballon et démarrer les actions. Je peux tenir les trois rôles, c'est différent, mais je préfère jouer en tant que deuxième milieu » a confié Bruno Guimaraes, qui ambitionne de gagner des titres à l’OL malgré la passe difficile actuellement traversée par les Gones. « Mon objectif à Lyon est d'être champion. Je vois toujours après les matches où j'ai fait une erreur, où je peux m'améliorer. Je déteste perdre, à tel point que ma copine ne peut pas jouer avec moi, parce que je m'énerve quand je perds » a avoué Bruno Guimaraes.

Bruno Guimarães (24 anos) entre os jogadores do Lyon na Ligue 1 21/22:



1º em assists (3)

1º em gran. chances criadas (5)

1º em passes decisivos (36)

1º em desarmes (50)

1º em faltas sofridas (59)

1º em duelos ganhos (158)

1º em passes verticais (378)

1º em Nota SofaScore (7.30) pic.twitter.com/pRM9CbdP7E — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 22, 2022

Sa critique sur les « robots » de la Ligue 1

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a par ailleurs livré une analyse plus globale au média brésilien sur sa vision de la Ligue 1. S’il ne remet pas en cause le niveau du championnat et des joueurs qui le compose, Bruno Guimaraes regrette la façon « robotique » de jouer de certaines équipes en France. Il s’explique. « Le football, en général, est très tactique. Ici en France, il y a des moments où l'on joue comme des robots, personne n'essaie de dribbler ou de trouver une passe, par exemple. Ça m'agace parfois, c'est un peu embêtant (rires). Je pense que ceux qui ont du talent doivent en profiter, essayer de dribbler, tenter une reprise » a expliqué Bruno Guimaraes, très sud-américain dans sa mentalité et qui regrette certains matchs fermés à double tour, comme c’est parfois le cas en Ligue 1. Il faut cependant l’avouer, notre championnat s’est bien débridée ces dernières années et a aujourd’hui un visage relativement spectaculaire, comme l’a prouvé la 22e journée avec une pluie de buts sur les terrains de France.