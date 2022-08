OL : Benzema de retour à Lyon, c'est son rêve

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Grandissime favori pour le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema a bien l'intention de briller encore quelques saisons avec le Real Madrid. Mais l'Olympique Lyonnais n'est jamais très loin quand on parle de KB9.

Après une saison énormissime avec le Real Madrid, dont le point d’orgue a évidemment été la victoire en Ligue des champions, on voit mal comment Karim Benzema pourrait être privé du Ballon d’Or. Mais quoi qu’il en soit, le joueur formé à Lyon a bien l’intention de finir l’année avec l’équipe de France, son palmarès étant vierge avec les Bleus. Pour les raisons que l’on sait, l’attaquant n’était pas au Mondial 2018, et tandis que Kylian Mbappé et ses coéquipiers décrochaient le titre suprême, Karim Benzema était devant sa télévision. Si 2022 est donc bien parti pour être l’année du numéro 9 madrilène, son contrat avec le club de Carlo Ancelotti s’achève dans un an, et à 34 ans personne ne sait de quoi sera fait son avenir. A l’heure où KB9 est à l’heure du choix, et que son amour pour la capitale des Gaules n’est pas feint, certains rêvent d’un incroyable retour à l’OL pour une dernière danse sous le maillot lyonnais.

Benzema à Lyon après le Real Madrid

Ancien coéquipier de Karim Benzema à Lyon, où il a fréquenté le centre de formation, Maxime Gonalons avoue qu’il serait heureux de voir KB9 finir sa carrière à l’OL. « L’évolution de Karim Benzema est incroyable. Je le suis de près et, depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real, il a pris conscience que c’était lui le boss. Et surtout, il assume. Énorme. S’il va rentrer à la maison comme Lacazette et Tolisso ? Il joue dans le plus grand club du monde donc je pense qu’il a tout intérêt à rester là-bas tant qu’il est au top, pour écrire encore un peu plus l’histoire du Real Madrid. Vu ce qu’il est capable de faire, je ne pense pas que le Real soit prêt à le lâcher ! On n’a pas encore tout vu. Mais oui, ce serait beau qu’il termine à Lyon et qu’il boucle la boucle à l’OL. Ce serait beau pour tout le monde! », explique le joueur revenu en Ligue 1 du côté de Clermont et pas de l’Olympique Lyonnais.