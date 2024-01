OL ‍: Bruno Cheyrou annonce son départ, pas de larmes à Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Après avoir quitté son poste de Chief Scout l’été dernier au sein de l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou n’aura désormais plus aucune influence sur les choix sportifs du club rhodanien. Puisque ce jeudi, l’ancien recruteur de Lyon a annoncé son départ d’Eagle Football. « Après plus de trois années passées au sein de l’OL Groupe, il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page professionnelle. J’ai été fier de travailler pour cette grande institution et des belles rencontres que j’ai pu y faire. Je souhaite le meilleur au club pour l’avenir », a lancé Bruno Cheyrou sur les réseaux sociaux.

Plus dans le quotidien de l’OL depuis six mois, l’ancien milieu de terrain avait encore des missions au sein d’Eagle Football, où il jouait un rôle d’intermédiaire entre tous les clubs du groupe de John Textor. Cheyrou quitte donc l’OL par la petite porte, sachant que son recrutement au fil des saisons a été vivement critiqué par les supporters lyonnais. Désormais sous la houlette de David Friio et Matthieu Louis-Jean, la nouvelle direction sportive de l’OL a déjà fait oublier Cheyrou en recrutant de jeunes talents comme Malick Fofana ou Gift Orban durant ce mercato hivernal.