OL ‍: Bradley Barcola craque et dit oui au PSG

Par Corentin Facy

Les discussions s’intensifient pour un départ de Bradley Barcola vers le PSG, alors que Luis Enrique a convaincu l’international espoirs français de quitter l’OL pour rejoindre la capitale française.

Auteur d’une saison prometteuse avec 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola est un jeune joueur (20 ans) extrêmement convoité. A l’instar de Rayan Cherki ou encore de Castello Lukeba, l’ailier droit des Gones croule sous les marques d’intérêt sans aucun doute, le club le plus intéressé se nomme le Paris Saint-Germain.

Tout pourrait d’ailleurs aller très vite pour le transfert de Bradley Barcola dans la capitale française puisque selon les informations livrées ce vendredi par Le Parisien, le joueur est très intéressé à l’idée de passer un cap dans sa carrière en rejoignant le PSG. A en croire le quotidien francilien, Bradley Barcola s’est longuement entretenu avec Luis Enrique, le nouvel entraîneur parisien, qui lui a exposé son projet pour le PSG ainsi que sa future utilisation dans son dispositif tactique, le plus souvent un 4-3-3.

Barcola très intéressé par le projet du PSG

Malgré une expérience limitée en Ligue 1, Bradley Barcola se sent capable de relever un défi de cette envergure, celui de s’imposer au milieu des stars offensives du PSG : Neymar ou encore Kylian Mbappé. Pas évident, car le dernier jeune espoir qui s'est essayé : Hugo Ekitike, s'est cassé les dents. Paris, qui doit recruter des joueurs français pour cocher toutes les cases de l’UEFA, est à fond sur Bradley Barcola depuis plusieurs semaines, une piste validée par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Mais la concurrence sera rude pour le Paris SG car Manchester City ainsi que le RB Leipzig sont également sur les rangs. Les deux clubs ont pris des renseignements sur le joueur… sans encore transmettre de proposition officielle à John Textor.

✨🌙 Pour faire de beaux rêves ... On vous propose le but de Bradley Barcola lors de ce #PSGOL 🔴🔵🤩 pic.twitter.com/mjc33AAqzR — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2023

Le patron de l’Olympique Lyonnais sera inflexible dans les négociations pour un joueur évalué à près de 40 millions d’euros. De son côté, Laurent Blanc souhaite impérativement conserver Bradley Barcola et un départ de l’international espoirs français n’est « pas envisageable » aux yeux de l’ex-entraîneur du PSG. Mais la situation financière des Gones, dont la masse salariale et les indemnités de transfert sont encadrées par la DNCG, pourrait obliger le club à vendre l’un de ses trois bijoux de famille (parmi Barcola, Cherki et Lukeba). Plus que jamais, un départ de Barcola vers le Paris Saint-Germain semble dans les tuyaux et si pour l’heure, il n’y a pas d’accord entre l’OL et le champion de France en titre, les discussions continuent d'avancer.