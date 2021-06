OL : Denayer et Lyon, prolongation bientôt confirmée

Dans : OL.

En marge de l'Euro 2021, Jason Denayer a confirmé que sa prolongation de contrat avec l'Olympique Lyonnais était en bonne voie et que rien ne devrait empêcher qu'il reste à l'OL.

Jason Denayer n’a pas réellement brillé au sein de la défense belge depuis le début de l’Euro 2021, et cela même s’il conserve toute la confiance de son sélectionneur. Mais ce qui est certain c’est que ce n’est pas sa situation à l’Olympique Lyonnais qui perturbe le joueur des Diables Rouges. Car même s’il ne lui reste plus qu’un an d’engagement avec le club de Jean-Michel Aulas, le défenseur de 25 ans, arrivé dans la capitale des Gaules en août 2018 en provenance de Manchester City, pense que rapidement un accord va être conclu avec Lyon afin de prolonger sa carrière en Ligue 1. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Jason Denayer n’a pas douté la moindre seconde au moment de répondre.

Pour le défenseur, il sera bien dans l’effectif de Peter Bosz lorsqu’il reviendra de l’Euro, et cela pour plusieurs saisons, confirmant ainsi les propos récents de Jean-Michel Aulas sur ce thème de la prolongation. « Personnellement, et je l'ai déjà évoqué, je suis très bien à Lyon. Nous sommes en train de discuter. Nous ne sommes pas encore tombés d'accord mais pas pour des choses importantes. Pour l'instant, tout se passe bien ici. J'aimerais bien prolonger si on trouve un terrain d'entente. Mais actuellement, je reste concentré avec l'équipe de Belgique », a expliqué Jason Denayer, dont les performances n’ont pas été d’une régularité absolue que ce soit avec l’Olympique Lyonnais ou avec l’équipe de Belgique. Aux agents de de l'international de finaliser les derniers détails et d'officialiser cet accord souhaité par les deux parties.