OL : Botafogo, Molenbeek : la planète Textor tourne bien !

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, sous les yeux de John Textor, le RWD Molenbeek a retrouvé l'élite du football belge en validant son titre à l'échelon inférieur. Tout roule bien en ce moment pour le propriétaire américain de l'OL alors que Botafogo domine le championnat brésilien.

Les prémisses d'une grande saison à venir pour l'OL ? Pour sa prise de pouvoir définitive en début de semaine avec l'éviction de Jean-Michel Aulas, John Textor avait révélé avoir de hautes ambitions pour le club lyonnais. Il veut notamment le qualifier en Ligue des champions dès la saison prochaine. Pour certains supporters, ce ne sont que des paroles et il faudra des actes de la part d'un homme encore très jeune dans le monde du football. Cependant, les affaires footballistiques de Textor sont bel et bien au beau fixe en ce printemps 2023. Cela a été confirmé samedi soir en Belgique avec la promotion du RWD Molenbeek en première division belge.

Un champion et un leader chez Textor, l'OL salive

Le club bruxellois, où évolue notamment le milieu lyonnais Camilo, a dominé les U23 d'Anderlecht 1-0 pour valider son titre de champion et sa place en Pro League belge pour la première fois en 21 ans. Un sacre glané dans un stade bouillant, plein, avec la présence officielle de John Textor en tribune. Propriétaire de 80% du club depuis janvier 2022, il a pu accompagner les progrès rapides du club belge depuis quelques mois. Ce succès n'est pas isolé puisque, même à Botafogo, les choses tournent parfaitement en ce moment.

⫸ Parceiro do #Botafogo, RWD Molenbeek é campeão e garante acesso à elite na Bélgica, sob olhar de John Textor#VouTeApoiarAteOFinal

Clique ⟱https://t.co/gQ3KvxkTxp pic.twitter.com/v62RfPJxYt — Botafogo Future 🇵🇹🇪🇸🇧🇷🖤🤍🔥🌡️ (@BotafogoFuture) May 13, 2023

Contesté par certains supporters sous fond de retards de paiement en fin d'année 2022, Textor était mal vu dans le club de Rio de Janeiro. On prédisait même une saison difficile pour Botafogo avec le maintien du club en péril. Le destin est différent puisque Botafogo est tout simplement leader du championnat brésilien avec cinq succès en autant de rencontres cette saison. Un départ parfait avec des succès sur des formations solides comme Flamengo ou Sao Paulo. Un bon bilan global qui peut inciter les supporters lyonnais à un peu d'optimisme. Cela ouvre aussi la voie à une gestion intelligente et mutualisée de cette galaxie de clubs. On imagine déjà les passerelles possibles entre Belgique, Brésil et Rhône pour de nombreux joueurs de l'OL la saison prochaine.