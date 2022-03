OL : Bosz a un compte à régler avec Genesio

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Surclassés par le Stade Rennais (4-1) en novembre dernier, l’Olympique Lyonnais et son entraîneur Peter Bosz n’ont pas oublié. Le coach néerlandais se dit revanchard avant le match retour prévu dimanche.

Cette affiche de la 28e journée de Ligue 1 représente un tournant dans la saison de l’Olympique Lyonnais. Toujours distancé par le wagon de tête, le club rhodanien va défier le Stade Rennais avec l’ambition de revenir à deux longueurs des Rouge et Noir au classement. Une excellente opération en perspective. Mais ce n’est pas la seule motivation pour l’équipe de Peter Bosz, toujours marquée par la gifle reçue à Rennes en novembre dernier.

Bosz a même oublié le score...

« C'est le plus mauvais souvenir de la saison. On a été très mauvais, a insisté l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. On prend 4-0. Non ? Ah oui, 4-1... Heureusement que ça n'a fait que 4 car on pouvait en prendre plus. Les 11 joueurs plus le staff ont été très mauvais. Ce soir-là, on avait rencontré une très bonne équipe de Rennes qui ne nous a laissé aucune chance. » En effet, le Stade Rennais avait écrasé les Gones dans tous les domaines, à commencer par l’intensité.

C’est donc un sentiment de revanche qui anime Peter Bosz avant les retrouvailles dimanche en fin d’après-midi. « Bien sûr, je n'ai pas oublié, a avoué le Néerlandais. A partir de là, on a vécu une période très difficile. Il faut regarder en arrière pour apprendre. Et il y a beaucoup à apprendre sur ce match. Depuis, on a progressé. Rennes va rencontrer un autre OL. » Il est vrai que les Lyonnais réalisent des performances beaucoup plus intéressantes depuis quelques rencontres.

Y'a clairement un nouvel OL depuis la deuxième mi-temps contre Monaco. Ça a mis du temps, mais on voit enfin l'OL de Bosz qu'on attend depuis le début de la saison.



On va faire très mal sur cette fin de saison, c'est une certitude. — Alex Ribeiro (@AlexRibeiro_T) March 4, 2022

« On ne pourra pas être aussi mauvais qu'à l'aller ! On a progressé dans tous les domaines, a prévenu Peter Bosz. Dans le pressing, on n'était pas bien, pas compacts donc ensuite ça devient difficile d'être agressif. Ça va durer trop longtemps si je vous explique tous les domaines où l’on a été défaillants. Aujourd'hui, on joue mieux avec le ballon et même contre le ballon. » Bruno Genesio est prévenu, son homologue compte bien effacer la déroute au Roazhon Park.