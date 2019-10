OL : Blanc torpillé par Houllier, ça se confirme

Dans : OL, Ligue 1.

Grand favori pour le poste d’entraineur de l’Olympique Lyonnais après le départ de Sylvinho, Laurent Blanc a vu Rudi Garcia lui passer devant à la surprise générale.

A Lyon, notamment chez les supporters, on a du mal à se remettre de la nouvelle, et il reste à savoir si l’accueil réservé à l’ancien coach de l’OM sera à la hauteur de la déception provoquée par cette annonce. Du côté de Laurent Blanc, on reste muré dans le silence, même si tout le monde lui a tendu le micro ce mercredi soir à l’occasion de sa présence à un match de charité avec le Variétés Club de France. L’ancien coach du PSG et de Bordeaux n’a pas répondu, mais un membre du Variétés a fait une petite confidence qui en dit long.

« Par souci d'élégance, nous ne lui avons pas parlé de Lyon au vestiaire. De ce que je sais, il est déçu, bien sûr. À mon avis, à l'OL, ils ont eu peur de lui, surtout Houllier... Mais Laurent n'est pas du tout découragé. Au contraire, cette histoire avec l'OL lui a servi de leçon et je pense qu'il va très vite rebondir », a livré cet « informateur » dans les colonnes de L’Equipe. Une révélation qui confirme en tout cas la tendance de ces derniers jours, celles d’échos négatifs sur Laurent Blanc qui ont été remontés à Jean-Michel Aulas par ses conseillers.