OL ‍: Laurent Blanc est fini complet, l'avertissement est brutal

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Laurent Blanc va prochainement entamer une nouvelle saison avec l'OL. Mais le coach français est encore très loin de rassurer tout le monde par son discours employé.

Après une nouvelle saison décevante, l'OL va repartir de l'avant dans les prochaines semaines. Laurent Blanc va encore une fois devoir faire avec un effectif limité, à moins d'un réveil lyonnais sur le mercato, qui est peu probable au vu des moyens et des contraintes. Heureusement pour lui, Laurent Blanc pourra profiter, normalement, de très bons jeunes, comme Bradley Barcola, Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki. En fin de saison passée, l'ancien coach du PSG était arrivé à tirer le meilleur de ses jeunes. Cependant, comme il l'a montré lors d'une récente interview, Laurent Blanc a du mal à suivre le rythme du football moderne. Pour Walid Acherchour, ça commence à être un vrai problème, à la fois pour le champion du monde 98 mais aussi pour l'OL.

Blanc, c'est déjà fini ?

🗨 « Il fallait le considérer comme un entraînement, et comme un match à gagner »



🎙 Notre coach Laurent Blanc est revenu sur cette première rencontre amicale remportée face à De Treffers (1-2) 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « On avait l'impression qu'il était un peu dépassé par les événements et la situation du club. C'était plutôt logique mais il explique que Barcola, c'est lui alors qu'au début il ne voulait pas des jeunes. Dans un deuxième temps, il lui a donné des minutes et il a été obligé de le mettre. Cherki ? Blanc a très bien joué avec le bâton et la carotte. (...) Sur le fameux plaisir, il nous donne le sentiment qu'il ne peut pas entrainer dans le football moderne. Tous les entraineurs, ils n'ont plus de cheveux, ne dorment plus la nuit et sont essorés par le rythme. Blanc veut venir au match et voir avec son staff. Il dit que c'est trop dur et que y'a trop de boulot. Il me fait penser à mon prof de maths en seconde. (...) Le mec est entraineur et doit participer et ne pas dire que s'ils ne veulent pas, tant pis. Il a des comptes à rendre. C'est lui le coach », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui ne comprend plus grand-chose des idées de jeu de Laurent Blanc, trop dépassé selon lui par le football moderne. Reste à savoir quelles solutions le coach français trouvera dans les prochaines semaines, sous peine de vivre encore d'énormes désillusions.