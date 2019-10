OL : Blanc déjà humilié à Lyon, Aulas a tout faux

Dans : OL, Ligue 1.

Les heures passent et du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, on commence à s’impatienter concernant la succession de Sylvinho. En effet, le doute plane toujours sur l’identité de l’entraîneur qui va succéder au Brésilien, officiellement écarté il y a une semaine. Ce dimanche, ce sont les noms de Laurent Blanc et de Jocelyn Gourvennec qui reviennent avec le plus d’insistance. Concernant le premier cité, il semblerait que Jean-Michel Aulas veuille le recruter à la condition qu’il soit accompagné de son fidèle adjoint Jean-Louis Gasset. Une condition humiliante selon Grégory Schneider…

« Il y a une croyance dans le foot français, c’est que Blanc serait incapable d’être coach sans Gasset. C’est injuste. Et là, Aulas vient de crédibiliser ça. Il vient, en quelque part, d’humilier Blanc dans des proportions énormes. Je ne comprends pas comment Aulas peut accueillir un entraîneur de cette manière-là » a indiqué le chroniqueur de l’Equipe du Soir dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset pour une collaboration qui ravirait tout le monde. Sauf les supporters de Saint-Etienne, qui vivraient sans doute très mal de voir leur ancien coach signer à l’OL, six mois seulement après son départ du Forez…