OL : Blanc abandonne l'Europe, il est rappelé à l'ordre

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Même si l'OL s'est incliné face à Clermont le week-end passé en Ligue 1, le club a encore de minces espoirs de finir européen. Pourtant, Laurent Blanc n'y croit plus...

L'OL est retombé dans ses travers dimanche sur la pelouse de Clermont en Ligue 1. Les Gones n'ont plus que trois rencontres à jouer et comptent quatre points de retard sur la cinquième place occupée par le LOSC. Rien n'est donc mathématiquement terminé pour les hommes de Laurent Blanc. Pourtant, l'ancien coach du PSG indiquait au sortir de la défaite en Auvergne que c'était terminé concernant les rêves d'Europe à l'OL. De quoi surprendre et même aller contre le discours de Corentin Tolisso, qui soutenait lui que tout restait possible. Pour Nicolas Puydebois, il n'est pas normal que Laurent Blanc tienne ce genre de discours pessimiste... malgré le fait d'avoir sans doute raison.

L'OL sans Europe, ce serait mérité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une apparition sur Olympique et Lyonnais, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « Je suis surpris du discours du coach. Après, il est lucide, moi aussi, je pense que cette équipe n’a pas les épaules et la carrure pour atteindre cette place européenne. Mais mathématiquement, c’est encore jouable, il peut y avoir des défaillances de Rennes et de Lille, et l’OL pourrait en profiter, ça s’est déjà vu. Ils peuvent encore y croire. Laurent Blanc a l’air résigné, mais il l’est aussi par rapport à la prestation qu’il a vue et aux signaux transmis par son groupe. (...) Sur la production, sur les occasions manquées, il y a trop de points laissés en route. Est-ce que cette formation mérite ? Je pense que non. Lyon est à sa place et ce serait peut-être un cadeau empoisonné que de le récompenser par un ticket européen », a notamment indiqué Nicolas Puydebois, qui est lucide quant au mérite de l'OL cette saison en Ligue 1. Lors de la prochaine journée, l'OL recevra l'AS Monaco. L'occasion d'envoyer certains messages, qu'ils soient négatifs ou positifs.